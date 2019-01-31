為幫老婆圓謊 警知法犯法冒弟名應訊遭訴

2019-01-31 15:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕台南市警局第四分局交通分隊31歲謝姓警員，陪同挨告偽造文書的林姓老婆出庭，卻涉嫌冒用弟弟名義應訊，還冒名領證人旅費，新北地檢署痛批他身為警務人員知法犯法，今依涉犯偽造文書罪將他起訴。

在新莊開設服飾店的林女，將店面頂讓給何姓女子，但何女發現店內裝有監視器，懷疑遭林女監視，怒告林女涉嫌妨害電腦使用，檢方起訴後，前年2月法院審理時間，法官收到何女撤回告訴狀，因此判公訴不受理，何女上訴否認撤回告訴，懷疑是林女冒名偽簽，且申請書也遭冒名，地址還被改寄到桃園龜山，致使她未收能到高院開庭通知，怒而提告林女涉嫌偽造文書。

檢方調閱申請書上記載的聯絡電話，發現基地台位於台南永康，鄰近與謝男、林女住處，去年5月傳喚林女出庭，林女在庭上供稱，委由謝姓男友幫他處理官司，但卻謊稱男友是謝弟，對方陪同她北上開庭，檢察官致電謝男同意出庭，但謝男卻冒名胞弟出庭，全程戴口罩應訊，不僅沒正面回答問題，還不斷提出質疑，並要求給付1500元的證人旅費。

檢察官察覺有異，調閱謝男、謝弟的行動電話通聯記錄，發現謝男與林女開庭前一晚即入住新北市土城區的汽車旅館，懷疑謝男假冒弟弟的身分應訊，謝弟也指稱，跟嫂子沒有感情糾紛，檢方去年11月2日拘提謝男拘提，並向法院聲押禁見，謝男於聲押庭上改口認罪，獲10萬元交保，事後謝男遞交自白書，聲稱是怕檢察官會去抓弟弟，才會冒名應訊。

檢方認為，謝男身為警察應知冒名應訊涉有刑責，竟謊稱是胞弟出庭，且表示載林女北上是順道拜訪北部友人，並非專程出庭應訊，卻仍要求請領證人旅費，並再度冒用胞弟名義領取，因此今將他起訴，領取的證人旅費則宣告沒收。而林妻涉嫌偽造文書部分，檢方調查後認定罪證不足不起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/