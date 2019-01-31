宜警宣導防搶打「可愛牌」大頭娃娃發紅包婆媽搶拿：卡哇伊

2019-01-31 15:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭各地市場出現年貨採買人潮，但身上現金容易引起竊賊覬覦；宜蘭縣警察局今選在人潮最多的南館市場宣導，打出「可愛牌」，推出兩隻大頭娃娃沿街發放紅包及春聯，吸睛度滿點。

南館市場歷史悠久，屬宜蘭縣溪北地區最大型的民生市場，由於近日民眾採買年貨，身上難免多帶現金，為避免錢財露白，引起犯罪集團覬覦，警方今出動大頭娃娃宣導。

「包包要收好！」宜蘭刑警大隊業務組長詹雪雍表示，民眾單手提包包，或將手提包掛在機車腳踏板處，都是竊盜集團最好偷的對象，若集團分工細膩，民眾一分心就容易遭扒竊。

為加強宣導效果，詹雪雍今率兩隻大頭娃娃現身示範，如將後背包或側背包放在胸前，現金應該分開放置，也不要帶太多證件及信用卡出門。她強調，外出採買時切記留意包包位置，減少集團行竊機會。

另外，配合春節應景，刑大設計萌警娃娃紅包袋及春聯門貼，不少婆婆媽媽看到大頭娃娃分送紅包，直呼「卡哇伊」；警方說，希望藉著此次擴大宣導活動教

導防扒竊、防搶的技巧，增加民眾自身防衛的意識。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/