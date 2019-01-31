「煮焦」排行春節火警主因 消防局籲煮年菜時人離火熄

2019-01-31 15:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕春節即將到來，民眾把握最後時間大掃除及採買年貨，台北市消防局表示，近兩年春節期間（除夕至元宵）共發生251件火災，造成2人死亡、6人受傷。分析火災起火原因第一名為爐火烹調，占39.8%，其次為電氣因素，占19.9%。

進一步分析爐火烹調起火原因主要為煮焦（占94%），其次依序為抽油煙機積垢（占4%）以及油鍋起火（占2%）；烹調時的狀態以「人在家忘記烹調」及「外出」最多，各占46%件及32%，尤以烹煮年菜時粗心忘記為最。

因此消防局呼籲民眾「人離火熄」、「湯不滿」，避免食物長時間烹煮而焦化起火或溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩。若遇油鍋起火，應將瓦斯關閉，初期可蓋上鍋蓋後再用濕毛巾完全覆蓋，切勿以水滅火或試圖移動油鍋，而營業場所（尤其以燒烤店較常見）使用之排油煙管，管路長且多貫通餐廳內部，一旦發生火災，損失無法估計，建議定期拆除並清理排油煙管內部之油垢。

另分析電氣因素起火原因主要為短路（占44%），其次為使用不當及接觸不良（各占8%）。因短路起火之電氣產品中以電燈為最多，使用不當則為電暖器、電陶爐及烤箱等，接觸不良則是插座及延長線。

消防局提醒，可趁春節掃除期間，檢視並清潔家中電器產品之外觀、電源線及機器本體，拉扯及擠壓等均會造成電源線短路，養成良好的使用習慣可降低電源線的損傷，並選購貼有經濟部標準檢驗局「一箭穿心」標示及商品檢驗合格標識的產品，養成良好使用習慣，才能安心安全過好年。

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