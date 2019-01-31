不肖甲級處理公司 收錢沒處理又亂丟被法辦

2019-01-31 15:28

［記者楊政郡／台中報導］甲級廢棄物清理公司福泰多科技公司中壢廠，從2017年至2018年9月桃園涉嫌透過黃男、許男（兩人通緝中），將從全錄公司、中國精密壓鑄公司委託處理的廢棄物近百噸的廢碳粉、含鋁集塵灰，任意丟棄在桃園市龜山區萬壽路一處空地，保七總隊三大二中隊經8個多月埋伏查緝，今天將福泰多公司及翁姓負責人等7人1公司依違反廢棄物清理法函送法辦。

此案由苗栗地檢察署檢察官韓茂山，指揮保七總隊三大二中及環保署中區督察大隊偵辦，先在桃園市龜山區萬壽路一處空地，被堆置大量廢棄物，從尾端追查來源及採集檢體送驗，歷經8個多月分析1萬餘筆申報表，發現是影印機廢碳粉、含鋁集塵灰。

而這廢棄物產自全錄公司及中國精密壓鑄公司，他們花錢委託福泰多公司處理廢棄物（甲級廢棄物處理公司），而福泰多公司涉嫌授權員工勾結黃男，到福泰多廠區內載運廢棄物，任由司機伺機棄置全國各地，節省處理成本。

保七警察發現後，持苗栗地院搜索票，查獲福泰多公司於2017年元月至2018年9月間，承攬全錄公司50餘公噸影印機廢碳粉、中國精密壓鑄公司20餘公噸含鋁集塵灰，這些廢棄物如未經處理，會對人體粘膜造成刺激，容易提高哮喘發生率或過敏性鼻炎，甚至出現頭暈、嘔吐等現象。

初估該公司不法獲利超過190餘萬元，該公司透過俗稱「環保蟑螂」或「掮客」，授意黃男與許姓司機，將未經合法處理的一般及有害事業廢棄物載運後，任意棄置牟取暴利。

查獲該公司作假帳，向主管機關虛偽陳報、處理及再利用程序，已違反廢棄物清理法第46條第4、6款暨同法第48條之規定，全案將公司負責人翁某、會計及申報人鍾女等7人及福泰多公司函送苗栗地檢署偵辦。

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