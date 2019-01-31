嗆護理師「給我小心一點，我有學泰拳」 暴走男下場是…

2019-01-31 15:18

［記者陳恩惠／台北報導］台北市26歲林姓男子去年2月中旬，在淡水的路上騎車蛇行，遭警攔下自稱喝神仙水，被送往淡水馬偕醫院急救時，先以三字經質問李姓女護理師，又企圖掙扎脫離警衛的壓制，當護理師執行約束時，竟口出狂言「妳這個穿花衣服的，給我小心一點，我有學過泰拳」，士林地院審理後，依違反醫療法及恐嚇罪，判處有期徒刑4個月，得易科罰金，可上訴。

法官審酌，林男僅因不滿李姓護理師對他說話較大聲，未以理性溝通方式解決，即以肢體逼近護理師所在的櫃台，出言恐嚇她，足以妨害醫護人員執行業務，考量醫療業務受妨害的情形，林男犯後態度仍否認，以及未與護理師達成和解，量處主文所示之刑。

判決指出，林姓男子2018年2月18日晚間6時，被送至淡水馬偕醫院的急診室急救時，只因不滿李姓護理師對他說話音量較大，竟走向李女所在的檢傷櫃台，質問「怎樣，大聲小聲幹嘛啦？、幹你娘、現在是怎樣？」等語。

警衛見狀拉住林男，但林仍不斷掙扎想脫離警衛，且往李女所在的櫃台衝去繼續質問，還朝她做出揮拳動作，後來摔倒被警衛及119救護員壓制抬到病床，由李女以約束用品執行時，林對她恫稱「妳這個穿花衣服的，給我小心一點，我有學過泰拳」，讓李女心生畏懼，以此恐嚇方式妨害李女執行醫療業務。

審理時，林男否認違反醫療法及恐嚇犯行，辯稱：因為李女先動手打我，她從前方壓我的胸口，將我押到床上，所以我生氣下床理論，問她為何要打病人，因為有多名保全叫我不要反抗，我才說我有學泰拳，還否認曾對她揮拳、想打她等語。

法官當庭勘驗急診室內的監視影帶，林男邊罵髒話邊靠近李姓護理師所在的櫃台，雖經警衛制止，仍不斷往櫃台質問李女，直到被約束在病床上時，對李女說「給我小心一點，我有學過泰拳」，此行為足以使李女心生畏懼，林男恐嚇的行為已讓李女停下手邊工作，確已妨害她執行醫療業務，另，監視器也未看到李女將林男往病床上推的動作，林男所言不足採信。

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