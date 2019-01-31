英國求學失利 高材生爬上小遠百頂樓欄杆被拉下

2019-01-31 15:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕25歲邱姓女子成績優異，因到英國攻讀大學失利，竟跑到新北市板橋俗稱小遠百的13樓頂，疑有輕生意圖，新北市消防局第一大隊新板分隊，海山分局員警到場勸說，邱女情緒不穩，坐在樓頂護欄揚言跳下，場面驚險，警、消一邊安撫、一邊從邱女提供資訊聯繫親友，趁她不注意時，衝上前揪住她，由親友帶返家休養，化解一場虛驚。

警、消調查，25歲邱女自稱到英國攻讀大學，因水土不服遭退學後，情緒大變，近來她返國在家休養，未料30日下午1時許到遠東百貨板橋中山店逛街時，情緒不穩摸上頂樓，原本只是看風景，但看著看著心情越來越差，就揚言輕生，百貨人員見狀，擔心發生意外，連忙報案。

警、消獲報趕抵，秋女見警消到場，要求後退，還揚言跳樓輕生，當時消防單位在一樓架設氣墊，氣氛緊張，警、消安撫邱女時，不忘觀察地形，發現邱女就坐在護欄下，隨時會一縱而下，相當危險，只好邊聊邊湊近她，趁邱女不注意，一個箭步向前拉住邱女，將她拉離護欄，勸她打消輕生念頭，帶回警局安置。

邱女友人接獲通知趕到警局，透露邱女近年因課業壓力、求職不順導致情緒低落，萌生輕生念頭，加上精神狀況不穩定，才有如此舉動，警、消也通報新北市心衛中心，加強心輔，避免釀成不幸。

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