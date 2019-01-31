假越南觀光客打工第1天被逮非法僱工的雇主一併被罰

2019-01-31 15:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕28歲何姓越南觀光客，假觀光之名來台打工，未料，才上工第一天，就被警方察覺逮獲。警方訊後，除將何移送移民署收容，也將非法雇用的雇主一併送基隆市政府裁處。

基隆市警四分局中山派出所巡佐藍功泉、警員蔡薏鎂27日下午4點巡邏基隆市中山一路293號某工地時，發現工地上有一名外籍男子形跡。

藍員積極上前盤查，意外發現該工人竟是名觀光客，「假觀光，真打工」非法工作外籍人士，立即通報分局外事警務佐陳明弘到場協助偵辦。

警方調查，該名28歲的何姓工人27日才以觀光名義向交通部觀光局申請從越南來台旅遊14天，來台後透過越南籍女性友人協助安排找工作。

未料，何29日上工第一天，就被眼尖的警方查獲。

何男供稱，他千里迢迢來台，原想趁機工作賺錢，沒想到才上工第一天，還沒領到薪水就被逮。

警詢後，將何男帶往移民署基隆專勤隊驗明身分後收容，並將非法雇主依法移請基隆市政府裁處。

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