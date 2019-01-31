推拿師被控指侵熟女 「姿勢不符人體工學」獲不起訴

2019-01-31 15:19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭一名熟女阿嬌（化名），因尾椎不適到國術館推拿，但阿嬌事後指控推拿師將她褲子、內褲脫掉「指侵」，且從趴著到翻身，手指全程都在下體內；但宜蘭地檢署調查，認為阿嬌警詢、偵查階段供詞不一，且翻身時手指仍在下體內明顯不符人體工學，考量劉男已高齡75歲，還有重聽，僅女方說詞證據不足，全案不起訴。

不起訴書指出，阿嬌去年5月因尾椎受傷，到宜蘭市某國術館推拿，由75歲的劉姓推拿師診療。

但阿嬌指控，當時劉男要她先趴下，沒經過同意就將內褲、外褲褪至屁股下緣，且下體似乎有異物插入。

沒多久，劉男叫阿嬌轉為正面，阿嬌隨即感受到下體有異物進入，當場出聲喝止，未料劉男卻稱「要這樣才有辦法整到尾椎骨」，原本阿嬌不疑有他，讓劉男完成治療，事後回家越想越不對勁，和朋友討論後報警提告。

劉男坦承，他有為阿嬌進行推拿診療，但堅決否認性侵，劉男辯稱，他是經過阿嬌同意後，才將褲子跟內褲褪下，但他並未用手指侵犯阿嬌。

不過、檢方調查，阿嬌在詢問及偵查階段時，供詞前後不一，起初稱劉男趁診療時「指侵」，直到她出聲喝止，劉男才將手指抽出；但事後又改口稱劉男手指全程都在下體內，供詞明顯不一。

檢方認為，阿嬌指控劉男全程指侵部分，並不符合人體工學，且劉男已高齡75歲又患有嚴重重聽，不能排除劉男是在聽不清楚阿嬌問題的情況下回答，且阿嬌提供的錄音中，對話內容不明確，雖有提到「手指頭伸入陰道」，但卻是誘導劉男回答，因此難認劉男有指侵，全案不起訴。

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