一張泛黃照找回失散近60年胞姊 警助孤女過年前圓夢

2019-01-31 15:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕1959年出生的蔡姓女子出生貧困家庭，出生4個月時，母親為籌措重病父親醫藥費，用扁擔挑著她，邊賣菜邊到市場找出養家庭沿路詢問有人要收養，養母見女嬰可愛收養，但不久父親仍病逝；60年來，蔡女看著生母留給她的照片，一直希望找到生母，她求助新北市警察局尋人高手，就從生母留給她的泛黃照片，背面名字與地址開始尋人，果然找到大姊與二姊，過年前一家團圓，雖然母親已辭世56年，3姊妹在警局中追思，仍是無限感傷。

60歲蔡婦從懂事以來，養母就給她這張生母照片，她思念與原生家庭團聚，多次到出生地尋找家人，還自製尋人海報在出生地附近張貼未果，蔡女無意間在網路上看到新北市海山警分局尋人高手巡佐蔡淑女尋人事蹟，便前往求助。

蔡女帶一張60年前泛黃、佈滿摺痕母女照，娓娓向蔡淑女道出自己被母親出養以及與兄姐失聯故事，蔡女說，當年母親挑著扁擔，一邊菜籃裝著青菜準備販售，另一邊菜藍則放著僅出生數個月的我，媽媽在菜市場沿路詢問有人要收養這個囡仔嗎？

因養母當時還沒生小孩，看見菜籃內女嬰可愛，上前詢問為何出養可愛女嬰，女童生母難過說，丈夫長期臥病，無奈家中有自己跟3張口要吃飯，無力負擔下，與其讓孩子跟自己吃苦，不如將她送給好人家。

蔡女說，從此與原生家庭斷了聯繫，但母親送養之前，帶她到相館拍了張合照，後面寫上地址跟她的名字，就是她與生母的唯一連結；蔡淑女從戶役政尋找蔡女生母曾秀女，發現生父母都已辭世，兄姊也出養，當找到蔡女胞姊時，仍是半信半疑，直到大姊看到母親照片，才道出的確有名小妹出養。

用戶政系統找尋當時雲林縣斗南鎮所有名叫曾秀女的資料，惟出現許多筆恰巧與蔡姓婦人生母同名同姓資料，增加尋人的困難度，遂再透過戶政事務所協助，與戶政所同仁一起抽絲剝繭，從蔡姓婦人親生父母皆已辭世、兄姐被他人收養搬離原住所等條件進行篩選比對，最後終於找出其中一戶與蔡姓婦人口述情形相似。

三姊妹在蔡淑女協助下，先以電話聯繫，過年前相約雲林老家團聚，3姊妹一碰面，大姊定居高雄，二姊出養到臺東，2位哥哥都已辭世，蔡婦表感謝警方協助下，有生之年找到失散多年的姊姊團聚，終於實現懸掛在心中60年的願望，再三感謝警方尋人高手。

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