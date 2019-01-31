警查賭博電玩 驚見骨董級「小瑪莉」重出江湖

2019-01-31 15:14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮經營檳榔攤的余姓男子，涉嫌在攤後倉庫擺設賭博性電玩供人投幣賭博，竹東警分局二重派出所員警循線到場調查，發現他擺的賭博性電玩竟是已經在電玩業消失約10幾年的「小瑪莉」，堪稱是骨董級的賭博性電玩機台，偵訊後依賭博及違反電子遊戲場業管理條例罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

「這3台『小瑪莉』號稱是賭博電玩的祖師爺，很多年輕的警察都沒有看過。」承辦員警把這批「小瑪莉」機台從余男檳榔攤倉庫運回分局後，吸引不少年輕警員來「觀摩」，研究這個早就被公告查禁多年的投幣式賭博電玩，到底要怎麼拆IC板查扣。

竹東警分局表示，二重派出所副所長黃宗標日前查獲酒駕的公共危險現行犯，對方無奈解釋是因為朋友「打小瑪莉輸了很多錢心情不好」，他好心陪朋友喝酒才會被抓，黃宗標根據這個線索深入調查，果然破獲設在余男檳榔攤後方的賭博性電玩據點。

警方表示，「小瑪莉」這種投幣式的賭博性電玩，看起來好像花費不大，但如果沈迷其中，一天有可能輸掉上萬元，以前就曾傳出有人打「小瑪莉」打到傾家蕩產，余男這3台「小瑪莉」被查獲時，機台裡面的硬幣賭資就有2萬1000元。

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