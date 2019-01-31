妙齡女情關難過意圖輕生 警飛身即刻救援挽回命

2019-01-31 14:52

〔記者劉慶侯／台北報導〕蔡姓妙齡女子疑因感情因素，獨自跑到北安路某大樓頂樓，意圖跳樓尋短。台北市警中山分局獲報前往救援，趁和蔡女交談對話之際，飛身將對方擒押，及時挽回一條可貴性命。

中山分局大直派出所警員葉柏廷、林昀儒、陳冠穎，是擔服值班、巡邏勤務時，接獲勤指中心通報稱，指稱中山區北安路621巷內某大樓頂樓有一名女子疑似要輕生，警方獲報後旋即火速趕往現場查看。

警方抵達現場時，果然發現有名女子雙手抱膝，情緒低落的坐在頂樓女兒牆旁，情況相當危及，三名員警見此狀況不敢大意，先由林員不斷的與女方對話藉此分散注意力，就在女子與陳員對話分心時，葉、陳員兩人見機不可失，一個飛身往前將女子從頂樓安全救下。

女子被警方救下時情緒仍非常激動，極力抗拒，警方從零碎話語中，查知對方是因近日失戀心情不佳，情緒不穩而有輕生念頭。警方隨即協請消防及救護人員將女子送醫照顧，並通知蔡女家屬陪同照顧。

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