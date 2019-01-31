賣場地磚龜裂高低差0.1 公分害婦人摔斷腿 法官判賠14萬

2019-01-31 14:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆一家知名賣場內有一塊磁磚龜裂，出現0.1公分高低差，害60歲謝姓婦人摔斷腿。基隆地院判業者敗訴，應賠償謝婦台幣14萬890元。

謝姓婦人起訴主張，前年9月間消費時，一走進賣場，右腳踢到L型裂縫的龜裂地磚後摔倒，致髕骨粉碎移位閉鎖性骨折及左側前胸壁挫傷。

60多歲的謝婦指出，她踢到的龜裂地磚為長約5公分、寬約3公分、縫距約0.5公分與高低差約0.15公分的L型裂縫，裂縫雖不大，裂痕前緣處凸起，害她右腳尖踢到後摔倒送醫手術，謝婦因此向業者求償手術醫藥費、看護費與醫療輔具等開銷及10萬元精神損害賠償共22萬890元。

業者主張，謝婦跌倒處的地磚雖有破損，但以手觸摸破感受不到高低差，行走在破損地磚上，完全不會察覺與其它地磚有何區別。

此外，謝婦跌倒後，業者找鋪設的有福企業社以水平儀器檢測後，測得地磚的高低差為0.1 公分，符合賣場鋪設地磚驗收標準。

法院認為，謝婦與業者都認為破損磁磚有0.1公分的高低差，依消費者保護法規定，提供消費者購買商品的同時，要能確保消費空間與附屬設施的安全性；破損磁磚的高低差既然可能造成消費者不慎踢到而跌倒，業者應該在明顯處設置警告標示，提醒消費者注意。

判決強調，業者未盡確保消費者在賣場消費的安全性，致消費者跌倒受傷，應負損害賠償責任，考量謝婦醫療開銷與所受精神損害應賠償14萬890元。

賣場公關經理欒美雲受訪指出，意外發生後，公司員工除了協助謝婦就醫外，還有帶禮盒到醫院探視謝婦，但雙方協調賠償金額過程並不順利，才會對簿公堂，刑事部分已不起訴；民事部分則敗訴，公司會再研究看看是否上訴。

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