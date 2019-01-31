永和分屍案開庭 2殺人嫌犯證詞互咬

2019-01-31 14:41

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今針對永和分屍案進行準備程序庭，提訊綽號「OZ」的美籍刺青師孫武生（Mayer Oren Shlomo），他當庭指控另一嫌犯班特（Ewart Odane Bent），威脅對他小孩、女友不利，陷害他涉入此案，但他並未殺被害者顏柏萊（Ryan），也未目睹過程，更未分屍及棄屍；不過，班特昨庭訊時，直指目睹孫殺人，他因畏懼而幫忙分屍、棄屍，2人證詞呈互咬狀態。

檢方調查，孫武生見顏柏萊賣大麻好賺，也經營起毒品生意，並請班特、台籍嫌犯吳宣與美籍嫌犯何傑生（Hobbie Jason Eugene）運毒；但去年5月，顏被警方逮捕後，有意淡出及不願分享毒品買家，孫懷疑他成為警方線民，計畫殺害，除搜尋「人體圖」了解人體結構，還指揮吳宣買武器並要他在某晚到案發地點對岸把風，又命何傑生到附近施放煙火通報及拿汽油滅證等。

去年8月21日晚間，孫武生約被害者到永和河濱公園見面，持鏈鋸從背後勒殺，班特則協助接手勒住被害者，讓孫從包包內拿出美工刀、開山刀砍殺，2人均涉犯殺人罪嫌；吳宣與何傑生則被控幫助殺人罪嫌。

班特昨庭訊時否認殺人，聲稱是孫武生約他到河濱公園後，自行以鏈鋸勒殺顏柏萊後，他因畏懼孫武生、不敢反抗，才將已死的被害者分、棄屍。

孫武生今反控，班特威脅對他兒子、女友不利，逼他傳訊約被害者到河濱公園見面，抵達後，班特與被害者往其他地方走，他留在階梯處，約12點半才見班特回來，隔日，他才得知顏遭殺害，在發現遭設計後，雖仍害怕班特，但因太生氣而怒斥對方：「給我離開！」

孫武生的委任律師黃致豪認為，班特影響吳宣、何傑生等人證詞，3人串通陷害孫武生；黃致豪並聲請調查21項證據，例如鑑定班特有無暴力傾向、及讓孫武生與班特、何傑生對質等，檢方則認為大部分聲請都沒必要。

此外，黃致豪月初被一名單身靚女指控傳訊「約砲醜聞」，黃致豪當時回應：「一看就知是惡意妨害名譽」否認約砲，一週後，請辭台北律師公會理事；他今日面對媒體詢問針對此事有無進一步說明時，均不發一語。

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