林金連入府拿鉛筆自殘 聲援群眾與軍警爆衝突

2019-01-31 14:19

〔記者王冠仁／台北報導〕台中市黎明幼兒園園長林金連與10多名黎明幼兒園保留行動成員，今天早上9點多在總統府周邊抗議，其中林在11點多進入府內陳情1小時後，疑因不滿府方人員無法給予承諾，在中午12點時憤而持鉛筆刺傷左手臂自殘，且他拒絕送醫，目前仍在總統府內與府方人員僵持。

10多名黎明幼兒園保留行動成員，則在總統府旁的貴陽街、重慶南路路口抗議，並與維安軍警爆發推擠衝突；其中1名成員在推擠中跳躍進入府內，隨即遭維安軍警逮捕。目前仍有10多名成員在總統府外抗議。

黎明幼兒園保留行動代表、東海大學社會系教授楊友仁指出，林金連今天向府方人員陳情，提出3項訴求，要求撤除黎明幼兒園重劃案、要求蔡英文面對所有重劃案中的迫遷戶被害情形、要求調查在重劃案中袒護財團的恐龍法官。

警方說，由於目前抗議群眾仍不願離去，警方目前已經加派警力到場戒備，嚴防脫序行為發生。

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