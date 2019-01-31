最強召喚術！上風處點K菸 「召來」下風處員警

2019-01-31 14:18

［記者楊政郡／台中報導］台中28歲李男某日深夜，在騎樓點燃Ｋ菸過癮抽起來，抽沒幾口制服警察就出現身邊，原來是員警在轉角簽巡邏箱，正好處於下風處，一聞到K菸味道，過來查看被警方逮著正著，查獲3級毒品K他命1小罐，李男也忍不住自嘲：「好衰！」

三分局東區分駐所林所長、陳姓員警日前深夜簽巡邏箱，才剛開車門下車，聞到刺鼻的燒塑膠味，環顧四周轉角看到有男子正在抽菸，該男子看到警察立即丟下手中香菸，慌張躲進車內。

林所長立即到車旁，阻擋駕駛離開現場，請他下車接受盤查，最後在駕駛座腳踏板旁發現1小罐11.97克的三級毒品K他命，李男點頭默認K他命為自己所有，也對剛才施用3級毒品坦承不諱，訊後依法處理。

有毒品前科的李男供稱，自己因工作關係需長時間開車，日前和朋友唱歌時禁不起傳播妹一再推銷，便花了5000元購買一罐K他命想用來提神紓壓。

當天和朋友相約南下，因正在該處等後朋友，順手點了K菸，抽沒幾口就見到警車到場，隨即丟掉手中香菸、躲進車內，警察還是跟過來。

本案因李男是再犯，依毒品危害防制條例裁罰3萬元。

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