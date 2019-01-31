法務部25名高層異動 部長下令：團隊辦案

2019-01-31 14:00

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部31日辦理高階主管暨所屬機關首長異動交接，共有21位檢察長、法務部主任秘書、保護司長、廉政署長、行政署長等共25個高層職位換人當，法務部長蔡清祥特別指示，日後辦案切勿單打獨鬥，應以團隊辦案為宗旨，案件品質才會精緻。

蔡清祥表示，檢察署講求團隊精神，而非單打獨鬥或一盤，一個優秀的檢察長就是帶領這個隊伍的隊長，須具備年輕化、專業化、果斷力、高熱忱、領導力、高ＥＱ、協調力等特質，本次人事異動基於以上要件進行遴選，相信這些首長都會傾聽基層心聲。

蔡清祥強調，年輕化指的不是年紀輕，而是心態要嶄新，與時俱進吸收新知，保持衝勁、鬥志與行動力，才能感染下屬，讓整個機關有朝氣。希望這些首長在過年期間思考如何立刻上路，隨時配合上級要求，預備好戰鬥位置。

至於有人認為檢察官是司法官，不應接受任何敘獎，蔡清祥對此斥之以鼻「不以為然」，直言有鼓勵就有向上的動機，他不但希望首長多給同仁獎勵，甚至希望檢察官向外發展，獲得更高的榮譽。

蔡清祥也也對檢察官喊話，盼偵訊應準時、態度和藹、具同理心，一併調查對被告有利或不利的證據，民眾心服口服，對司法就會很有感受，不必等到制度性的改變。

金門高分檢檢察長林邦樑笑說「人生變彩色了」，將全力以赴，力求有溫度的司法，也希望二審檢察官「不要高高在上」；連江地檢署檢察長俞秀端則表示未來將走在時代尖端，注重科技新興犯罪、善用毒品資料庫、掃蕩詐騙集團，減少犯罪率。

廉政署長鄭銘謙強調「政府不夠連結不得人民信任」，將帶領3000多位廉政同仁反貪與肅貪，加強廉政專業訓練，落實風險管理；行政執行署長林慶宗則說，行政執行署從2010年元旦成立至今，已替政府追討5326億元，去年也徵得近300億元，比前年高出24億元，不過，去年案件量高達1021萬件，也比前年多出85萬件，因此未來將簡化案件流程，節省人力；林慶宗也自娛，從高雄來台服務，與妻子是「小別勝新婚！」

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