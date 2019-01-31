東港七旬老伯騎自行車衝進快車道 撞油罐車身亡

2019-01-31 14:08

［記者陳彥廷／屏東報導］詭！屏東東港鎮沿海路日前發生一起詭異的死亡車禍，家住潮州的78歲陳姓老翁，不知何故騎自行車到東港，卻於沿海路76號前的路段逆向並騎入快車道，畫面曝光，網友納悶直說難道是「自殺」？

警方調查，駕駛油罐車的林姓男子沿沿海路北上，行經該路段時，卻突見1名自行車騎士逆向衝入內側車道已來不及反映，當場撞上，騎士還短暫撞上擋風玻璃，隨後落下又被拖行，小腿直接撕裂見骨且雙腿骨折，身上更有一層皮連著身體剝落，當場死亡，場面是令人觸目驚心。

警方指出，該油罐車駕駛並未酒駕，不過因為該老翁並非東港人，還一度尋求協尋，最後確定是來自潮州的陳翁，為何騎10多公里到東港以及闖入內車道的原因仍調查中。

有民眾將影片po上臉書不公開社團爆料公社，立刻引來網友熱論，不過風向一面倒，不少人質疑老翁是自殺才如此怪異的切入內車道，也有人說「卡車司機有夠雖小的」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/