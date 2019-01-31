百萬拼圖！現鈔受潮結塊 調查局救回899張千元鈔

2019-01-31 13:53

〔記者錢利忠／台北報導〕從事汽車買賣的高雄市黃姓男子，將近百萬元的現鈔藏放在家中衣櫃中，經年累月後，鈔票受潮結塊，黃男擔心辛苦錢化為烏有，透過台灣銀行前鎮分行轉送調查局鑑驗救鈔，歷時14天，這才成功拼出千元真鈔899張。

調查局表示，毀損真鈔拼湊面積達3/4即可全額兌換，面積若超過1/2但不滿3/4，可兌換半額，調查局除支援司法機關鑑定鈔券真偽，也接受央行委託辦理火焚及污破損鈔券鑑定，是台灣唯一取得國際認證的鑑定機關。

調查局指出，黃男因常有現金需要，習慣在家中存放現鈔，直到今年初發現存放於衣櫃內的百萬元現鈔，已受潮結塊及遭到蟲蛀，破損狀況嚴重，難以分辨張數及真偽。

調查局表示，秉持減少民眾財產損失及為民服務精神，共花費14天，經分離、展開破鈔檢體逐一檢查比對，再依確認為真鈔碎片的票號資訊、印墨圖紋、防偽特徵及破碎鈔票邊緣等，一片片接合重建，共拼出899張千元真鈔，救回將近9成。

調查局解釋，鑑定污破損鈔券須先將破鈔檢體放在抽風櫃，去除水分及殺菌後，再以人工方式逐一解離破鈔檢體，如有需要還得動用超音波震盪器或使用酵素協助解離，之後再逐一接合重建。

而隨著年關將屆，民眾換新鈔的需求量大，調查局呼籲民眾，想避免拿到假鈔，可透過「摸一摸凸起墨紋」、「看一看水印圖案」、「轉一轉變色油墨」等3招，檢查手中鈔票，調查局將持續精進檢驗技術及提升鑑定品質，維護國家幣信。

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