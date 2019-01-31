路見木桶竟偷走想泡澡 警調監視器「巧遇」逮通緝犯

2019-01-31 14:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子因竊盜案被通緝四處藏匿，日前凌晨行經一戶民宅見騎樓上擺放兩個檀香木桶，想說最近天氣太冷竟起貪念竊取木桶回家泡澡暖身，因此讓轄區警方熟記他的面貌特徵，前天警方正巧到他家樓下調閱監視器，剛下樓賴男見到警察心虛的拔腿就跑，反弄巧成拙讓自己通緝身分曝光，被警方當場逮捕依法送辦。

台中市第二分局立人派出所日前接獲民眾報案，表示放在自家門口的兩個檀香泡澡木桶遭竊，警方立即協助調閱監視器，果見當天凌晨四點多，穿著連帽外套的67歲賴男徒步經過北區中清路時，見騎樓擺放著兩個泡澡木桶，竟趁無人之際將木桶徒手搬走。

警方沿路調閱監視器，發現賴男進入漢陽街後消失，只好先將對方外貌特徵熟記在腦海，正苦惱無進展，沒想到警方前天到漢陽街民宅調閱監視器，正巧是賴男租住處樓下，此時賴男剛好下樓準備外出吃飯，一看到警察立即心虛的拔腿狂奔。

警方見狀也沿後追趕隨即當街制伏逮捕，同時查出賴男目前因竊盜案在去年即被台中地檢署發布通緝，賴男見事跡敗露乖乖坦承犯案，並帶著警方回到住處交付贓物，賴男警訊中辯稱，因為天氣太冷，路過看到木桶覺得可以在過年時泡澡暖身，才會一時起貪念一人徒手將木桶搬回住處。

至於另外一個木桶則是拿來墊高神桌，離譜行徑讓警方很感到很傻眼，訊後除將他依竊盜罪嫌送辦後並針對通緝部分解送歸案。

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