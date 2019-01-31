房屋裝修、機車維修都要包商買單 鐵道局官員勒索重判12年

2019-01-31 13:26

〔記者黃建華／高雄報導〕交通部鐵道局南部工程處副工程司余竹倫被控涉嫌利用督導、驗收鐵路地下化工程職權勒索包商，包括住處裝修費、露營帳篷、蘋果手機、高級餐廳餐券都要包商買單，前後藉勢勒索59萬餘元，高雄地院一審今依藉勢勒索財物罪，判處他有期徒刑12年，褫奪公權6 年 。可上訴。

據了解，余男涉嫌藉職務刁難鐵路地下化工程美術館段到左營段的承攬包商工地主任，需索無度，包商友人看不下去，才在去年向廉政署南調組檢舉；檢方去年3月14日搜索高雄、台北等5處地點，起獲大批余男向包商勒索的證物，包括Turbo牌「露營帳篷」（網路市價1萬9000元）、組合家具、運動手錶（1萬多元）、蘋果手機、相機鏡頭、l平板電腦、酒等，余甚至要廠商到其租屋處裝飲水機、瓦斯爐、馬桶、廚具、衣櫃、冷氣，小至修理機車等也全由廠商買單。

判決指出，余男任職於交通部鐵道局南部工程處，先後於第四工務段任工程員、幫工程司，於第六工務段任副工程司，並擔任「青海路段及九如路段台鐵鐵路地下化工程」

主辦督導人員，負責工程施工督導、驗收、工程變更設計、請款期程等業務。

本項工程預算金額56億餘元，由泛亞工程公司以48億8 千萬元得標，余男深知包商的工地負責人為求工程請款、驗收均能順利，認有機可乘，於施工期間以明示、暗示、要脅、辱罵，甚至強勢干涉承包商公司人事及作業，對泛亞公司派駐該工程之工地主任黃男及其他主管、員工樹威，致屈從配合滿足其在各項物質及金錢上之索要，內容包括： 高級餐廳餐券、余男私人機車維修保養、私人宴客支出消費、每次2萬至5萬不等之現金。連租住處廚廁裝修暨添購家電等用品與配偶使用的新款蘋果手機各1支、私人休閒器材、書房用具等物都要包商買單，前後共勒索59萬5969 元。

高雄地院一審今宣判，將余男依藉勢勒索財物罪，判處有期徒刑12年，褫奪公權6 年 。可上訴。

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