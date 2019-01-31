花30萬元身體沒好轉 婦控「師尊」詐欺

2019-01-31 13:17

［記者鄭淑婷／桃園報導］王姓婦人與父親因身體狀況不佳，聽信55歲何姓、40歲鄒姓女子話語，去年3、4月前後共交付30萬5000元，請兩人協助找法師辦法會，但健康狀況還是沒改善，覺得受騙、怒控她稱作「師尊」的何女及鄒女詐欺，不過，何、鄒兩人稱確實有請法師及義工連辦4天法會，桃園地檢署檢察官指出，何、鄒既然有辦法會，難認王婦及父親健康狀況沒改善，就認為何、鄒兩人涉有詐欺，若是王婦認為收費太高，應屬民事糾紛、可循民事途徑解決，偵結予以兩人不起訴。

王婦指控，何、鄒兩人得知她與父親身體狀況不佳，聲稱會生病的原因是因身上有許多無形的冤親債主，可以找認識的法師代為舉辦法會，她為此前後共付了30.5萬元，可是身體狀況都沒有好轉，根本被何、鄒兩人騙了，她稱作「師尊」的何女甚至恐嚇她，不付錢就要做法對她父親不利。

何、鄒兩人則喊冤說，有請7位法師及義工連續辦了4天法會，剩餘的錢也有詢問王婦怎麼交還，並沒有詐騙或恐嚇王婦。

檢方指出，何、鄒兩人確實有舉辦法會，而王婦事後覺得健康沒改善，也不能因此認為兩人詐欺，如果王婦認為收費太高，應屬於民事糾紛、可循民事途徑解決，另，王婦指控何婦恐嚇，但她沒提出具體事證，偵結予以兩人不起訴。

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