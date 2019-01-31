失散28年！瑞芳戶所1通電話母子喜團圓

2019-01-31 13:24

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市28歲男子劉士忠出生後就被送養，從未見過生父、生母一面，因為兵役問題申請戶籍謄本，才發現自己是養子，他求助瑞芳戶政事務所，盼能與生母團聚，巧合地是，劉母當天剛好返回老家，戶所1通電話就聯繫上生母，在農曆年前歡喜重逢的母子兩人，一見面就緊緊抱在一起，劉士忠說：「媽媽，不管過去妳因為什麼丟下我，我都會原諒妳！」場面令人動容。

劉士忠說，從小到大備受呵護寵愛，從來沒有想過自己是非親生的養子，20歲時因為兵役問題去申請戶籍謄本，才發現自己是被收養的，他坦言當時心裡有很多小劇場，覺得是不是自己哪裡有缺陷或被生父生母討厭，才會被遺棄，他曾嘗試迂迴地詢問養父母自己的身世，但他們都不願多談，直到近年養父母相繼過世，臨終前才透露生母相關資訊，於是決定到戶政事務所碰碰運氣。

劉士忠在戶所申請出生時的戶籍謄本，發現生母的老家在雙溪，於是前往當地尋母，瑞芳戶政事務所得知劉士忠的孝心，趕緊調閱戶籍資料，1通電話就順利連絡到劉士忠的舅舅。

令人喜出望外的是，已經不住在雙溪的劉士忠生母，當天也剛好返回老家，兩人立即相約見面，劉士忠一見到生母，禁不住內心的激動，眼眶隨即泛起淚光，緊緊抱著母親，開心叫著「媽媽，終於見到妳了！」順利了結夙願。

劉士忠說，很高興能在農曆年前與生母重逢，這二十多年都沒有在她身邊盡孝，以後要多陪母親，彌補這些年的空白。劉母也不斷向戶所人員致謝，開心地說：「我找到兒子了！真的好好！是我的兒子！」

劉母表示，當年生活環境不好，劉士忠是她第3個孩子，丈夫逼她把孩子送養，經過輾轉介紹找到養父母，她看兩人是真心喜歡兒子，於是答應把孩子送養，一開始還會偷偷去看兒子，但是後來他們搬家，就此失去音訊，沒想到孩子自己來找她，真的非常感動。

瑞芳戶所主任張義偉表示，新北市政府各戶所辦理親友協尋服務，就是為了協助民眾解決縈繞心中的牽掛，此次透過同仁的積極聯繫，圓滿達成此次的尋人任務，讓劉先生和生母在農曆年前相聚，除了恭喜兩人，更覺得別具意義，這樣溫馨的畫面也會鼓勵同仁未來更加用心為民服務。

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