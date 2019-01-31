失明老婦買水果迷路 幸得熱心女警助

2019-01-31 12:47

［記者許倬勛／桃園報導］一眼失明的85歲許姓老婦，日前從雲林縣北上到桃園市平鎮區探望兒子，途中打算買些水果給愛子吃，不料卻迷失方向，在龍岡地區迷路近3小時，最後因體力不支倒坐在路邊，幸被平鎮巡警發現，協助找到家人。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，老婦因為兒子工作繁忙今年無法返鄉團圓，於是隻身北上到平鎮探望兒子，老婦打算買些過年祭祖的水果及肉品，獨自到兒子住處附近的市場採買，卻因人生地不熟迷失方向。

一眼失明的許婦逢人就問怎麼到市場，好不容易在路人的指引下，老婦到了市場買齊了水果，卻不知怎麼返回兒子家，就這樣東繞西繞的就過了3個小時，最後老婦體力不支的倒坐在路邊，還好龍岡派出所的女警陳美萱剛好巡經該地，立即上前關心老婦狀況。

警方發現老婦疑似有脫水狀況，立即拿出礦泉水供老婦飲用，但老婦無法明確說出兒子的住址，加上老婦一眼失明，警方的人臉辨識系統無法辨識成功，只有先將婦人帶回安置，最後警方透過雲林當地派出所協助，找到老婦雲林親友後，聯繫到老婦兒子，女警陳美萱索性好人做到底，將老婦安全護送回兒子住處，急忙返家的兒子看見老母親平安歸來，頻頻感謝熱心的員警幫忙，結束一場虛驚！

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