水電工殺害富婆盜保險箱 水電行須連帶賠償462萬元

2019-01-31 13:16

〔記者張文川／台北報導〕台北市水電工黃元鴻因覬覦松山區熟客莊姓老婦家中財物，前年11月持水果刀殺害莊婦，再以平時工作設備砂輪機鋸開保險箱，盜走6萬餘元，法院一審去年11月已依強盜殺人罪，將黃男判處無期徒刑；民事方面，死者家屬求償562萬元，台北地院今判黃男與水電行應連帶賠償462萬元。可上訴。

刑事一審審理時，黃對案動機供詞反覆，法院認定他惡行重大，但考量他曾當庭對死者家屬下跪認錯，有悔意，判處無期徒刑，褫奪公權終身，上訴二審審理中。

黃男否認預謀殺人，辯稱從保險箱內取回的錢，是莊婦曾經欠他的修繕款，且有一次以非常便宜、幾無利潤的價格幫忙修繕，仍再度被拖欠款項，還要他「幫忙女兒修完她家後，再一起給你」，案發當日則因莊婦要再積欠他安裝監視器電源插座費用3000元，雙方起口角，他才持刀誤殺對方。

合議庭認定，黃男辯稱為了討工程款才臨時起意殺害莊婦，但缺乏證據，不予採信，黃男犯後故佈疑陣，事後又對犯案動機供詞反覆，惡性重大，但考量曾當庭向死者家屬下跪道歉，足見有悔意，依強盜殺人罪判黃無期徒刑。

民事方面，莊婦家屬向黃元鴻與他工作的水電行請求連帶賠償562萬元，北院今認定，黃元鴻利用職務機會侵害莊婦的生命權與財產權，水電行林姓老闆未能舉證證明有善盡選任與監督時的注意義務，沒有提出監督、管理資料，包括員工教育訓練規定、每月例行檢討紀錄、工作日誌、工程活動紀錄等等，可見沒有建立對於水電員工外出、施工時間、工法、品質檢驗的監督機制，因此判水電行也應負連帶賠責任。

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