黎明幼兒園長林金連進總統府持鉛筆自殘 拒送醫僵持中

2019-01-31 12:43

〔記者蘇永耀、王冠仁／台北報導〕黎明幼兒園園長林金連今日中午前往總統府陳情，府方由公共事務室人員接待，近中午12點時，林突拿出鉛筆往手臂及胸部猛刺，並拒絕送醫，正由府方安全人員戒護中。轄區警方正在釐清整起事件的案發經過。

現場醫護人員表示，年齡已高又有心血管疾病的林金連在自殘後，現場陪同的大觀社區等社運人士也拒絕讓林送醫，致使場面仍繼續僵持中。

林金連自2008年起黎明幼兒園被列入道路公園公共設施與住宅區的重劃區，引發配地爭訟的問題，因高院二審宣判重劃會勝訴，黎明幼兒園被要求在2016年10月25日前完成拆除，同年10月林金連第一次為幼兒園案失蹤，隨後發現他帶著一疊資料，蹲坐在地，要與蔡英文總統陳情。

林金連去年11月騎著 Ubike 腳踏車突然現身在台中市雙十路，並逆向衝撞當時台中市長林佳龍的座車，隨即倒地不起，警消趕赴現場，到場時發現林金連身上無明顯外傷，疑似是受到猛烈撞擊導致意識不清，送醫後進行治療。

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