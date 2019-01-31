運鈔車載470萬元遭撞 7警護鈔怕閃失

2019-01-31 12:52

［記者黃旭磊／高雄報導］運鈔車值勤中遭撞，警派7名警力保護車內現金470萬元，就怕過年前出意外。

三民一警分局今天（31日）表示，本週二中午1點許，熱河、康平街口發生交通事故，運鈔車行經閃黃燈路口與小貨車對撞，撞擊力道大，波及1輛行經機車，最後撞到路旁銀色自小客車才停下，肇事車頭損壞無法行駛，通報警力支援。

運鈔車李姓駕駛（26歲）告知載有現金470萬，警方不敢大意，由轄區哈爾濱派出所調派7名警員，並增派2名警專實習生戒護，車禍導致李男肩膀挫傷，自小貨車王姓駕駛（29歲）脖、肩多處扭、挫傷，蔡婦（56歲）騎車被撞倒有多處擦挫傷，幸送醫無大礙。

民眾對於臨時「護鈔勤務」好奇，警方並未告知原由，而實習生首次上路值勤，稱「沒想到勤務這麼真實。」

哈爾濱派出所長史明儒說，駕駛與騎士共3人並未酒駕，保全公司也立即派另部運鈔車接續運鈔，至於肇事原因可能為行經康平街口未減速，加速閃紅燈與閃黃燈車方對撞，運鈔車還掃到機車，責任歸屬待交通鑑識人員釐清。

警方提醒年節將至，民眾如提存大筆現金，可請求轄區警力護鈔，或請金融機構協助聯繫，而提領款項時應注意安全，防範遭尾隨行搶。

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