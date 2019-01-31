嘉市議員廖天隆賄選案開庭 檢方「突襲」建請不給緩刑

2019-01-31 12:46

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員廖天隆5連霸連任，但被控競選期間透過樁腳呂陳姓婦人賄選，兩人在偵查時皆認罪，檢方依違反選罷法起訴，建請法官對兩人予以附條件緩刑宣告，嘉義地院今天上午首度開庭審理，公訴檢察官「突襲」當庭表示，為端正選風，建議法官無庸審酌檢方偵查立場，亦即建請法官不予緩刑。廖聽完後，當庭神情凝重，他庭畢後面對媒體詢問僅表示，「謝謝關心！」

對此，嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，廖天隆所涉賄選案刑責3年以上10年以下，檢方考量廖直接拿錢給樁腳呂陳姓婦人買票，廖於偵查時認罪，依選罷法規定於偵查自白者，可獲減輕其刑，開庭審理因而由公訴檢察官變更見解。

本案由前嘉義地署檢察官王振名偵結起訴，王已於日前轉任律師。嘉檢公訴檢察官陳睿明當庭表示，予以附條件緩刑宣告是偵查檢察官對本案意見，與該署意見不相合，也與類此犯罪案件科刑立場不相一致，考量法律與公正，請法官無庸審酌檢方偵查立場。

廖天隆及呂陳姓婦人皆到庭，且於庭上認罪。83歲呂陳姓婦人說，她與廖天隆是多年友人，去年9月，廖競選期間來找她，請其協助賄選，她答允可處理15票，廖交付她1萬5千元，她向4位熟識民眾以每票1千元買14票，剩下的1千元自己收下，並於投票當天投票給廖，盼法官給自新機會。73歲廖天隆承認拿錢給呂陳婦人賄選，但不清楚呂陳姓向選民買票細節。

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