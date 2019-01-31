致逝去的青春！ 跑復古趴攜大麻助興懷舊夢頓醒

2019-01-31 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕致逝去的青春！台中市張姓男子揪好友辦復古派對，藉著各自穿著覺得代表性的懷舊衣服，讓大家一起回味過去年代並且迎接新的一年，原本是好事一樁他卻攜毒前往摩鐵助興，一夜狂歡後趨車離開返家途中遇警攔查起出大麻，讓原本還沈浸在懷舊夢中的張男頓時清醒被送辦。

台中市警局保安大隊第一中隊前天上午巡經北屯區中清路，發現36歲的陳姓自小客駕駛邊開車邊使用手機攔查時，只見連同陳男及坐在副駕駛座的29歲張男一副睡眼惺忪的樣子，且張男還帶著微微酒味，員警詢問2人是否喝酒，陳男表示沒有，張男則表示前一晚有喝1、2瓶啤酒。

此時警方見張男攜帶一大包雜物詢問是否攜帶違禁品，張男矢口否認，表示昨晚跟10幾個朋友相約摩鐵一起開趴，裡面只有自己穿的懷舊衣服，經員警檢視包包內卻赫見一包大麻（重1.67公克）及大麻吸食器1個，張男頓時啞口無言。

張男警訊中供稱，與陳男跟幾個好友們相約在農曆過年前辦個懷舊復古趴，聽著懷舊歌曲、穿著代表性的懷舊衣服、喝著小酒，一起狂歡一下，懷念以前的年代， 才會順便帶著以前在夜店購買的大麻助興放鬆。

期間他想像著自己就像以前的嬉皮一樣，體驗著簡單而隨意的生活方式，沒想到遇見警察後就夢醒了，後悔不已；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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