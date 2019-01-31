維護春節治安 南警今年首波掃黑強力掃除廟會黑幫

2019-01-31 12:29

〔記者楊金城／台南報導〕為加強台南春節治安，台南市警察局自1月30日起規劃108年第1次轄區自辦掃黑專案勤務，結合刑事局偵查第八大隊，總計動員近百名警力，查緝成果豐碩，其中緝獲林姓男子為首的黑幫共11人到案，他們涉嫌犯下去年7月台南善化私人神壇槍擊案。

警察局長黃宗仁今天在掃黑結束後，特地向市長黃偉哲報告，警方計掃蕩2黑幫17人到案、聲押5人、破獲槍械改造工廠1件、查獲改造槍械7枝、販毒集團3件、各類毒品案件39件51人、詐騙集團車手61名、協助攔阻民眾遭詐騙20件、金額417萬餘元。

善化區在去年7月發生2處私人神壇先後遭同一批歹徒至少開了5槍，2名男子犯案後開車逃逸，台南市刑警大隊歷經半年偵查，今破獲林嫌為首的暴力集團。

警方說，該集團假藉私人神壇、租賃公司作為聚集地點，平時藉參與各廟會陣頭以吸收招攬青少年為其幫眾，糾眾鬥毆滋事，恃強持有非法槍械，介入特種行業紛爭圍事，並以經營流動賭場及放高利貸牟法，遇有不從則持槍恫嚇、開槍示警或強押毆打被害人成傷，警方逮捕11人、查獲1支改造槍、狼牙棒及棍棒等證物，以組織犯罪、槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送法辦。

黃偉哲上任後向南市民宣示，掃黑、反毒與打擊詐欺犯罪為當前治安重點工作，打擊不法是沒有假期，警方嚴正執法，要讓市民安心、放心過好年。

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