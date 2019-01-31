超帥氣！全國7萬警察大軍今天同步換發新制服

2019-01-31 11:48

〔記者湯世名／彰化報導〕世紀大改版的警察新制服今天全面換發，全國共有7萬名警察大軍同步接收，員警迫不及待打開試穿還直呼：「帥氣！」彰化縣警局1名霹靂小組員警說，新制服清爽通風，且暗袋很多，也用拉鍊取代傳統的鈕扣，鞋子也由傳統皮鞋改為運動風的短靴，穿脫迅速。

現行警察制服1987年使用迄今超過30年，因採西裝領型外套搭配襯衫、領帶，執行巡邏、臨檢、追捕等攻勢勤務時動作容易受限，不符實務需求，近年警政署研修制服改革，一路修改後確定最後款式，警界號稱為「世紀大改版」，警界基層相當期待。

今天這款「世紀大改版」的警察新制服同步換發到全國各縣市警局共7萬多名警察大軍手裡，每名員警新裝包括衣、褲、鞋子、皮帶和警便帽，不少員警拿到新制服時迫不及待打開試穿，還有員警說，警察新制服正好在農曆春節前夕換發，也呼應「新年穿新衣」的傳統。

彰化縣警局後勤科今天換發警察新制服給全縣近3000名內外勤警察人員，保安大隊霹靂小組員警洪力昌迫不及待打開來試穿冬裝制服，一旁同僚直呼：「超帥氣！」洪力昌則說，新制服穿起來相當通風透氣，感覺很涼爽，特別的是褲子、衣服裡面設計很多暗袋，且傳統的鈕扣雖然還在，但其實是設計拉鍊穿戴，外側上下還有兩塊魔鬼沾，鈕扣只具裝飾性。

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