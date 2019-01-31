仲介22億大樓涉內線交易 「全台最強商仲」獲不起訴

2019-01-31 11:41

〔記者錢利忠／台北報導〕上櫃公司全銓租賃在2016年底，以22億元處分位於台北市西門町的好樂迪大樓，負責居間仲介、號稱「全台最強商仲」的曾享亮，後來卻被檢調約談，質疑涉內線交易等不法；台北地檢署認為，曾享亮雖曾將其仲介的個案告知投資客，但他並未買股，也未慫恿投資客進場，涉案罪證不足，今將曾享亮不起訴。

至於投資客洪博文、黃明祥、鄭妮娜等3人，已認罪並繳回內線交易之不法所得，檢方今依違反證交法將洪博文等3人起訴，並建請法院對3人減輕其刑。本案另2名被告楊志運、孫慶璞父子，則分別因死亡及罪證不足，均獲不起訴。

檢調調查，2016年12月間，全銓發布重大訊息，揭露公司將以22億元處分西門町西寧南路的好樂迪大樓，預計收益10.95億元，事後卻傳出有投資客涉嫌內線交易。

去年10月，檢調發動搜索及約談，包括負責仲介該筆交易的曾享亮，以及多名投資客均到案；曾享亮否認涉內線交易，指其雖有將仲介的個案訊息告知給洪博文，但他自己並未買股，他也沒叫洪博文買股。

檢調查出，投資客洪博文、黃明祥、鄭妮娜等3人，在全銓公布重大訊息之前，分別於2016年12月20日至30日間買進全銓股票，3人擬制性獲利各為118萬多元、111萬5520元，以及241萬5800餘元。

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