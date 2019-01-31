永大通過日立收購案 市場派告發董事會特別背信

2019-01-31 10:54

［記者錢利忠／台北報導］電梯大廠永大（1507）經營權之爭白熱化，本月29日董事會通過日廠日立收購案後，市場派質疑永大董事會排除另兩家出價更高的外資電梯廠，小股東黃文泰今率眾向台北地檢署按鈴，告發永大董事長許瑞鈞、總經理蔡鋒杰、獨立董事廖錦玉、謝永明、董事鄭萬來、日立法人董事長島真等6人，涉違反證券交易法之特別背信及刑法背信罪。

黃文泰指出，永大董事會以多數決通過日立以每股60元公開收購，卻排除美國奧的斯、瑞士訊達等2家有意提出每股63元競標的公司，涉嫌損害股民巨大利益至少12億元。

黃文泰表示，永大是一間體質良好的上市公司，有技術有聲譽，且中國市場更是未來的金雞母，上海永大廠區的土地價值不斐，他對於永大無心經營想要打包出售感到不解，但身為投資人，只要股票能賣個好價錢他都贊成，然而此次公開收購經媒體披露過程，有太多不合常理之處，包括永大資產鑑價排除上海永大的土地價格與未來前景計算，僅以現況估價，根本是賤賣資產，損及投資大眾的利益。

黃文泰解釋，若台北市大安區一間地段良好且具都更題材的大型房屋，請問屋主在不缺錢的情況下，會以現況市價出售，還是會以未來前景價格替自己爭取最大利益？相信多數人會選擇後者；但永大此次出售卻處處配合出價較低的日立，完全排除出價較高的外資，不合常理。

黃文泰說，公司鑑價報告的價格區間是落在每股約57元至68元之間，永大卻同意日立選擇的60元，連平均價（62.5元）都不到，根本低估價格沒有捍衛爭取小股民的最大利益，他為此才與其他股民站出來，藉由司法告發自力救濟，捍衛自己的權益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/