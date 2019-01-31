讓民眾了解交通路況 高警春節空拍直播前進各大景點

2019-01-31 10:47

〔記者黃建華／高雄報導〕每年農曆春節，觀光景點幾乎都塞車，為了讓用路人了解確切交通路況，高雄市警局交通大隊今年春節期間將前進高雄西子灣、駁二特區、鹽埕新樂街趕集、旗津、佛光山、崗山之眼、旗山老街等各大景點，以「空拍」直播路況，搭配小編從旁生動解說，更可讓民眾欣賞不同角度的高雄之美，鎖定「高雄市交通大隊臉書粉絲頁」即可收看。

交通大隊指出，自去年中秋假期首次實施交通空拍直播以來，獲網友及市民好評，除了空拍監控路況，可作為警方勤務調度參考外，也讓用路人可以直接觀看、瞭解各景點道路交通狀況。

交通大隊長陳文耀表示，今年春節假期長達9天，預估哈瑪星西子灣、駁二特區、鹽埕新樂街趕集、旗津、佛光山、崗山之眼、旗山老街等高雄著名景點將湧入大量人車潮，將規劃空拍機小組前進各景點，除了監控路況外，更可利用空拍畫面讓民眾欣賞不同角度的高雄之美。

高市交通大隊將於連假期間視車流狀況不定時實施直播服務，尤其是車流量高峰時段，請鎖定高雄市交通大隊臉書粉絲頁即可收看。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/