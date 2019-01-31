被爆約砲正妹 律師黃致豪現身永和分屍案法庭拒答

2019-01-31 10:42

〔記者陳慰慈、王定傳／新北報導〕新北地院今天針對永和分屍案進行準備程序庭，提訊主嫌綽號「OZ」的美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），日前爆出約砲醜聞的孫男委任律師黃致豪，今現身新北地院，面對媒體追問對此事有無進一步說明，黃男不發一語快步走入法庭。

已婚的律師黃致豪，月初被一名單身靚女指控，黃約她到MTV包廂獨處近2小時，還找她去旅館，女方生理期遲到，黃並傳「做愛完內射，通常就會比較快來」等鹹濕簡訊，黃當時回應：「一看就知是惡意妨害名譽。」否認約砲，一週後，黃請辭律師公會理事。

新北地院今年1月已陸續針對共犯吳宣、何傑生、班特進行準備程序庭，今天再提訊在押中的孫武生開庭。

新北地院今天針對永和分屍案進行準備程序庭，提訊主嫌綽號「OZ」的美籍刺青師Mayer Oren Shlomo，日前爆出約砲醜聞的委任律師黃致豪，今現身新北地院，面對媒體追問對此事，黃男不發一語快步走入法庭。（資料照）

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