帶槍開槍示威討債 沒討到先吃官司

2019-01-31 10:30

［記者楊政郡／台中報導］朱、巫、章等多人分成4部車聲勢浩大要找「歐依歐」（綽號）討債，到潭子區某夾娃娃店外，在店外灑傳單及按喇叭示威，還對空鳴槍一發威嚇樓上的人出來面對，又到「歐依歐」位於北屯區的公司外叫囂，撞開公司大門進入，章男在旁吆喝「刁落！刁落」（台語，開槍的意思），巫男對空鳴槍一發後離去，朱等3人依槍砲條例、恐嚇、侵入民宅等罪起訴。

檢察官調查，朱男在2018年11月19日聯繫巫、章兩人，表示要找人幫忙去討債，召集了男男女女多人，分成4部自小客車，以為債務人「歐依歐」（綽號）住在潭子區某夾哇哇店的樓上，聲勢浩大在凌晨2時許抵達娃娃店樓下，一群人按喇叭助聲勢，朱則在店外灑傳單，吆喝樓上的人出來面對，樓上王姓婦人開窗察看，嚇得不敢出門，巫男在車內打開車子天窗對空鳴槍一發，眾人才離去。

還未討到錢，朱某再召集在場人士，一起到「歐依歐」位於北屯區的公司，凌晨3時許抵達後在公司外叫囂，撞開大門，朱男還進入察看，19歲章男在一旁吆喝「刁落！刁落」（台語，開槍的意思），巫男則再次對空鳴槍，當時住同址3樓的葉男，心生畏懼，一群人開車離開。

被告等在凌晨時分示威叫囂、對空鳴槍，同時在場沒有下車僅按喇叭助聲勢的檢方不予起訴，帶頭的朱、巫、章等3人依槍砲條例、恐嚇、侵入民宅等罪起訴。

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