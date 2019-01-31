涉收賄包庇酒店業者 北市5官警依貪污罪起訴

2019-01-31 10:21

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情業者的重大貪瀆弊案，本月2日發動第3波搜索，約談曾任中山分局中山一派出所所長的松山分局防治組長劉昌祺、楊文振等5名官警，認定5名官警收賄包庇轄內色情業者「立邦酒店」，今依違反貪污治罪條例起訴劉昌祺、楊文振、莊琦良、黃榮賢、曾紀勳等5名官警，以及酒店業者李政忠。

此案起源於2017年7月，檢調查獲北市中山區「立邦酒店」涉嫌勾結人蛇集團，自2005年開始，媒介中國及東南亞的女子來台賣淫；經清查酒店帳冊後發現業者巫蕙玲等人，竟涉嫌自2004年7月至2017年7月18日，按月行賄中山分局「21區」管區警員4萬元，三節還加倍至8萬元，每年行賄約60萬元，13年來共行賄780萬元；去年7月巫蕙玲已遭起訴。

檢調調查，楊文振自2001年1月至6月，擔任中山一派出所所長，劉昌祺則接替楊文振，自2001年6月至2013年1月擔任中山一所長，2人均涉嫌收取轄區酒店業者賄絡，包庇護航。

據了解，身為兩線三星警官的劉昌祺，私下也是一名包租公，在北市林森北路擁有不少套房及店面，每月光收房租就有30萬元，出門也都開保時捷跑車代步，羨煞不少警察同仁。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/