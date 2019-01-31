年終慶尾牙 毒趴前遇特警栽了！

2019-01-31 10:20

〔記者黃建華／高雄報導〕「我任職當鋪，每月都規定要驗尿，不可能沾毒啦!」有重利前科的22歲葉姓男子昨凌晨開車未繫安全帶，引來保大特勤幹員攔檢，他信誓旦旦表示不可能碰毒品，但目光卻偷瞄副駕駛座，遭警方眼尖發現，循線起獲1瓶K他命和28包摻毒品咖啡包，當場啞口無言。

保大特勤警組員警鄭銘逸等3員，昨凌晨0時50分許，在三民區大順路與建工路口巡邏，發現1部轎車駕駛未繫安全帶，上前攔查，葉姓駕駛下車與警方對談時，雖然鎮定，且強調任職當鋪，每個月都有固定驗尿規定，不可能使用毒品，但眼睛餘光卻不時注意副駕駛座方向，讓緝毒經驗豐富的員警發現，從副駕駛後座發現一瓶K他命（毛重6.48公克），隨後又陸續在副駕駛椅背所掛背包內，發現藏有28包K他命草莓圖案飲料包（總毛重270.89公克），葉嫌起初否認該批毒品為他所有，經警方曉以大義後，他才坦承前一晚有去高雄某處停車場，購買該批飲料包毒品，對方又贈送他一罐K他命，將他帶回偵辦。

經查，葉嫌（22歲，毒品、重利、傷害等前科，從事鋪業），葉嫌供稱農曆新年春節即將到來，他以新台幣10000元購買該批毒品，準備與友人一同在過年狂歡，沒想到會遭警方查獲。全案依毒品危害防制條例罪嫌移送。

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