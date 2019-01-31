半價賤賣法拍屋未公告 北院書記官涉偽造文書起訴

2019-01-31 10:15

〔記者錢利忠／台北報導〕36歲的台北地院民事執行處書記官駱俊勳涉嫌賤賣法拍屋，他原本以為沒公告，沒有人會來投標，自己還投入3700萬元標單，未料有2人來投標，讓他無法隻手遮天，全案一發不可收拾；台北地院發現弊端後，主動將全案移送台北地檢署調查，北檢今依偽造文書罪將駱俊勳起訴。

據指出，本案去年6月第1次法拍時，依鑑價價格設定底價4860萬元公告拍賣，因低於主要抵押債權銀行的抵押價6500萬元，依強制執行法「無益執行」為由停拍；7、8月的第2、3次法拍，底價各為4134萬、3309萬元，駱男都未公告，純粹紙上作業，趁司法事務官請假時私自用印，製造假法拍紀錄，標案實際都擺著不動。

不巧此案銀行經辦人去年秋天換人，新任經辦人認為，此案從去年6月首拍後就沒消息，經詢問，駱男才告知已完成2、3拍，及12月20日要進行第4拍。駱男原打算第4拍仍是紙上作業，不敢告訴長官司法事務官，又要應付銀行經辦人，拍賣當天只好硬著頭皮上場，趁其他股拍賣空檔，趁亂上法拍台想混過4拍，沒想到有2人投標，開標後，駱宣稱3700萬元得標，想勸退2人。

法拍業者不服氣，認為根本沒公告，高聲質疑程序不合法，要求駱拿出3700萬元標單，駱自知此標單是他偽造，不敢出示，隨後改口宣布由當天投標價較高的李男，以3169萬元得標，李當場繳交530萬元保證金，7天內全額繳清。

李男上週曾被北檢以證人身分傳喚出庭，他庭訊後表示，覺得很委屈，明明是用正常程序得標，錢卻就被法院卡住，不還給他，他也不認識那位書記官。

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