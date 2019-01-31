虎爺外出辦案？警如有神助尋回遺失神像 意外再發現29尊

2019-01-31 10:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮是一座有190多年歷史的廟宇，配置在新街國小前土地公的座下虎爺突然不翼而飛，中壢警分局中壢派出所接獲報案，派出所所長呂俊池銷假返回偵辦，經調閱天羅地網監視器循線追查，依據車號鎖定40歲蕭姓男子涉嫌，於獲報10小時便將虎爺神像尋回，冥冥之中如有虎爺神助，在蕭嫌家中另有收藏多達29尊神像，今日進一步釐清這些神像是不是也是他「偷來的」。

中壢警方調閱監視器畫面，發現失竊當下有一男一女騎乘機車前往中壢仁海宮參拜土地公後將虎爺神像取走，並依畫面中可疑人士的機車車牌號碼循線追查至蕭嫌（有竊盜前科）家中，蕭嫌見事跡敗露，主動開門讓警方進入並乖乖交出其所竊取的虎爺神像。

蕭嫌供稱，當時前往仁海宮參拜，看見虎爺神像作工精巧可愛，便起心動念，由43歲從事保全的馮姓女性友人以外套將虎爺神像包裹帶走，蕭、馮兩人被帶回派出所以竊盜罪嫌偵辦中。

仁海宮信眾見虎爺神像失竊後已歸位，而且還一舉協助警方尋獲29尊來路不明的神像，嘖嘖稱奇；仁海宮董事長李合鑑、總幹事蘇旭東感謝警方在過年前夕將虎爺神像尋回，讓仁海宮諸神團圓過好年。

無獨有偶，仁海宮副董事長王介禧也說，2016年1月間，供奉在仁海宮3樓以黑檀木雕成的彌勒佛也曾無端失竊，當時中壢警方也是調閱監視影像迅速破案，而涉案的許姓婦人行竊時以自備的嬰兒背袋，將彌勒佛直接「揹」回家，警方上門時發現被偷的彌勒佛就放在她家客廳的椅子上，從這2件竊案足以證明「人在做，天在看」，勸大家「諸惡莫作」！否則還是逃不出「神」掌！

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