桃市議員張運炳涉賄選 被起訴今移審地院

2019-01-31 09:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區63歲無黨籍市議員張運炳，涉嫌在去年選舉投票日的凌晨，在車內將現金交給樁腳向選民買票，桃園地檢署接獲情資，去年12月指揮桃園市調查處搜索張運炳及其62歲張姓競選總幹事的住處、服務處所，張運炳也被收押禁見並缺席12月25日的議員就職典禮，檢方偵結全案依違反公職人員選舉罷免法起訴張運炳及張姓總幹事，今日移審桃園地院，檢方日前也依法對張運炳提起當選無效之訴，其餘涉嫌收賄的4名選民，則被聲請簡易判決。

尋求連任的前無黨籍聯盟黨團總召張運炳，曾任桃園縣第12、13、15、16、17屆縣議員，本次選舉中壢選區選情十分激烈，張運炳最後驚險以吊車尾當選，不過，選後檢調就接獲他涉嫌賄選的情資。

檢方指出，張運炳於去年11月24日凌晨、選舉活動結束後，與張姓競選總幹事駕車前往中壢區大崙、龍崗及內定里等地，用電話聯絡樁腳碰面，並交付每人1萬2000元到4萬元不等的賄款，指示向熟識的選民買票、要求投票支持。

檢調於去年12月間發動搜索，查扣用來行賄的現金、行動電話及選舉拜訪名冊等證物，張運炳也被收押，檢方指出，張運炳等人準備100萬元現金行賄，搜索時在張運炳及張姓總幹事處所，分別扣得預備行賄的賄款10萬7000元、44萬1700元，另4名選民已繳回7萬9000元不法所得，總計62萬7700元，於起訴時併聲請法院宣告沒收或追徵。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/