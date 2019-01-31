阿公阿嬷痛失千萬 警跨縣市逮詐騙集團23人

2019-01-31 09:48

〔記者邱芷柔／屏東報導〕年關將至，詐騙行為猖獗，尤其近年詐騙集團專找鄉下地方阿公阿嬤，以「銀行資金遭凍結」、「代為接管銀行款項」、「猜猜我是誰」的老梗手法行騙，屏東內埔分局警方陸續接獲有民眾受騙，警方組成專案小組，警方今早宣布，今年1月份共破獲3組詐欺車手集團，逮回23人，被害總金額達1千435萬。

內埔分局警方指出，詐騙集團以假冒公務機關等手法，誆騙鄉下的阿公、阿嬤，單一個案受騙金額最高達412萬，該分局今年1月9日至25日執行斬手專案，與刑事警察大隊共組專案小組偵辦，並持拘票及搜索票，在屏東、台中、台南、高雄等處搜索，共破獲3組詐欺車手集團，包括車手20名、收取人頭帳戶3人，共23人。

「佛祖說會破案啦！」內埔警方說，在民眾受詐騙後，警方都會主動關懷被害人並告知偵辦進度，有位被害人阿嬤被騙了269萬，警方前往關懷時，阿嬤向警方說，佛祖有說這次一定會破案，要專案人員特別留心，事後警方抽絲剝繭，果然成功在台中拘提7人詐騙集團，其中3人遭法院裁定羈押，順利偵破。

內埔分局分局長張文川也表示，詐騙集團吸收成員趨向年輕化，這次專案期間查獲車手年齡最小僅有18歲，現在正值寒假期間，也提醒家長們多注意孩子交友情形，切勿誤入歧途擔任詐欺集團車手，也提醒民眾若遇上疑似詐騙騙話，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/