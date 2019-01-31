登山賞東北角美景當心迷路 去年走失求援高達46起

2019-01-31 09:39

〔記者吳昇儒／新北報導〕東北角有美麗山、海景，除了知名的南雅奇岩外，還有許多山林步道供民眾邊散步邊欣賞風景，但流連美景時，若忘記下山時間，就常會在山區迷了路。新北市消防局統計去年接獲東北角山區協尋的案件高達46件，尤其是南雅奇岩周邊一帶，求援頻率最高，呼籲民眾進入山區要有萬全準備，並注意氣候變化，以策安全。

本月8日深夜，就又傳出有一對顏姓夫妻在「三分二山」因為突然下起大雨，山區步道多兩人便迷了路，向警、消求援，所幸在搜救人員的努力下，成功將夫妻兩人救下。

經常協助該區搜救的黃姓義消表示，有些步道走完需要4、5個小時，但登山客卻在下午3、4點才開始登山，走到一半發現天色變暗，山區起霧找不到路，就向消防隊求助；也有遇過登山客只帶一瓶水，攀爬劍龍稜，殊不知該處需要手腳併用才能攀爬，爬到一半就體力透支水分不足，無力下山。更扯的是，還有登山客只因手機快要沒電，擔心萬一迷路無法求救，竟然預先叫支援，搞得搜救人員人仰馬翻。

新北市消防局指出，出動救援的分隊就屬瑞芳分隊頻率最高，光是去年就有26件山友迷途案件，請他們出勤，因為分隊附近有南子吝步道、金字碑步道，許多愛踏青的民眾，都會趁著假日到山區走走，卻因為天氣變化及路況不熟，找不到下山的路，第二、三名分別是貢寮、平溪分隊。

搜救人員詢問受困的登山客，發現許多人都沒有登山經驗，而且大部分都是看著網路部落客介紹後，再依照上述的交通資訊前往步道，卻沒有考慮到裝備、體能、時間以及多變的氣候，在山區迷路後，向警消求援。

負責該轄區救援的新北市消防局第六大隊呼籲，登山時應有完整裝備及充足糧食，並且結伴同行，登山前也要查詢氣象資料及變化，擬定周詳登山計畫，不要認為山區海拔較低，就輕視危險性；萬一迷路，千萬不要亂走也別嘗試找路，留在原地待援才是上策，若無法在短時間內脫困就必須做好保暖措施以免失溫。

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