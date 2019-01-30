男子到谷關遊玩 意外發現失蹤男子上吊亡

2019-01-30 23:48

〔記者歐素美／台中報導〕潘姓男子休假到台中市谷關地區遊玩，途經天輪電廠旁的公園停下休憩，不料，往下方的大甲溪谷看去，竟看到一名男子上吊，嚇得趕緊報警，警方到場處理，發現45歲廖姓男子5年前即被家屬通報失蹤，上吊死亡已多日，家屬趕到現場認屍，也不知廖男為何想不開，警方明天將報請檢察官相驗。

家住沙鹿區的潘姓男子，因今天放假，就騎機車到谷關附近遊玩，途經天輪電廠附近一處小公園停下休息，四處走一走，不料，走到護欄旁往下一看，隱約看到有東西掛在樹上，仔細一看竟發現有人上吊，嚇得趕緊打電話報警。

和平分局天輪派出所獲報趕到現場，發現死者就吊掛在中橫公路台八線21公里處的大甲溪峭壁旁的大樹上，因距離路面約有50公尺深，因此請求消防人員前往協助搬運，消防人員於晚間6點多將遺體搬運至路旁，警方透過死者身上的證件及手機等查訪，發現死者的摩托車還停在附近，死亡應有4天以上。

和平分局天輪派出所所長李明義表示，死者為家住豐原區的廖姓男子（45歲），經通知死者的弟妹到場認屍無誤。家屬表示，廖男未婚，與家人已失聯7、8年，家屬於103年通報失蹤，廖男戶籍後來被遷到豐原戶政所，家屬也不知廖男為何想不開，會以棉繩上吊身亡。

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