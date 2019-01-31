老師要求轉一圈秀「發育身材」 女模：10幾年了還是討厭他

2019-01-31 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕一名女模特兒PO文分享說，小學健康課上性徵發育的時候，老師要她站起來在全班面前轉一圈，還評論她就是發育過的身材，吃太多需要減肥。女模說，雖然她現在能自信嶄露自己大尺碼的身材，但小時候被全班一起嘲笑的經驗仍然深刻，「不知不覺過了十幾年了，還是很討厭那個老師。」

巫姓網友在《爆怨公社》發文說，當時的她愣在原地，看著全班大笑，自己也只能笑笑地慢慢坐回座位上，此後她開始感到自卑，越來越駝背。現在的她擔任內衣模特兒，也接各種拍攝和藝術創作工作，「如今雖然能夠展現身材，也幫助大碼女孩找到更多自信，但我也不可能全然的喜愛自己的一切吧。」

許多網友分享自己被嘲笑的經驗，「小時候從台南搬到台北，被同學笑說我講話很奇怪，一直要我說話給大家笑，所以我很討厭我的聲音」、「我國中時也是胖子，我的數學老師也是當著全班面前抓我的奶，拎杯到現在還是記得他」。

網友們也鼓勵原PO，「你很美，加油」、「你好棒，活出自己，自信的你很漂亮」、「真心覺得你好漂亮」、「我發現找到自己真正的價值才是重點」、「人美心更美～我要向你看齊」。

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