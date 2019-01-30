1/30 大福彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-01-30 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月30日）開獎的第108000009期大福彩、第108000026期雙贏彩與第107000026期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000009期大福彩中獎號碼為「02、09、12、17、21、29、39，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共65注中獎，每注可得4000元；肆獎共1262注中獎，每注可得400元；普獎共9637注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注中獎，每注可得10萬元。

第108000026期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、09、15、17、18、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共289注中獎，每注可得500元；肆獎共3826注中獎，每注可得100元。

第108000026期今彩539中獎號碼為「03、08、13、17、38」，頭獎摃龜；貳獎共227注中獎，每注可得2萬元；參獎共7895注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9795注中獎，每注可得50元。

第108000026期39樂合彩中獎號碼為「03、08、13、17、38」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共348注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬134注中獎，每注可得1125元。

第108000026期3星彩中獎號碼為「832」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000026期4星彩中獎號碼為「7925」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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