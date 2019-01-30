「妳的淋巴很毒！」魔指猛抽插 色按摩師判賠40萬！

2019-01-30 23:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小雲（化名）到養生館按摩時，林姓男師無視小雲妹妹就在同室，竟按她陰蒂還說為她排毒，甚至將手指伸進陰道，扯說她的淋巴很毒，並—直抽插，事後還悄聲說這些服務是他特別多送的，小雲憤而求償80萬元，新竹地院判林男與養生館應連帶賠償40萬元。

小雲指控，2015年9月跟妹妹去養生館按摩，林姓按摩師按一按結果按到大腿，接著鼠蹊部，又按到陰蒂，說這裡有淋巴，他是在幫排毒，接著林男叫她翻正面，先按胸部附近，接著按到乳頭時，她問這是正常的嗎？林男說外面的女子SPA館都有這樣的服務。

之後林男繼續按下半身，林男說鼠蹊部有很多淋巴，要幫助排毒，竟按到陰蒂，手指侵入陰道內，一開始只用一隻手指，作抽插的動作，這時候她嚇了一跳，要求停止，但林男非但沒有停止，還一直說她的淋巴很毒，所以—直抽插，還在耳邊小聲說，要多送她幾分鐘，叫她不要跟妹妹說，還說是特別送她的。她妹在旁邊按摩時一直在哀嚎，根本沒聽到她跟林男的對話。

新竹地院依對受照護之人利用機會性交罪，將林男判刑1年，目前在監服刑當中。小雲憤而對林男以及養生館連帶求償80萬元。

法官認為，小雲與妹妹同處一室，兩床相鄰僅有布簾阻隔，倘若按摩過程中真有多次質疑林男「有需要按這裡嗎」、「為什麼會按這裏」、「這是正常的嗎 」、「要求停止」等語，妹妹及另名按摩師又豈會完全未聽聞這些對話，而未發現異樣？且事後姊妹櫃臺買單時，仍未有反應，認為小雲本身也有過失。

法官最後判林男應賠償40萬元，而養生館僅應就其中15萬元與林男負連帶負損害賠償責任。

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