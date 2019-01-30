各界捐款逾540萬 盼撞法拉利「孝子」過好年

2019-01-30 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕20歲林姓男子於去年12月16日清晨駕駛廂型車，因疲勞駕駛恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利。外界得知林男是為了替媽媽送貨，家境並不富裕，紛紛暖心捐款，助賠償跑車維修費。截至1月14日止，累計近545萬元，由社會局轉交被稱為「孝子」的林男。林男感動表示，「未來一定會貢獻一己之力回饋社會！」

綜合媒體報導，新北市社會局在既有弱勢或災害捐款專戶，指定「石碇車禍案」戶頭，截至14日止，共收到830筆捐款，金額累計544萬9353元，單筆最高捐款金額為20萬元。社會救助科長石玉麗於今（30）日上午親自將善款交給林男，盼讓林男一家人可以安心過年，林男收到時感動地說，事發當下內心非常害怕，但是經過家人的支持和諒解，決定坦然面對問題，勇於承擔責任。

對於期間有不少人前往林男家裡開的金紙店慰問、鼓勵，也有熱心民眾得知林男出身單親家庭，家境並不富裕，主動聯繫社會局捐款，林男感謝社會大眾的關心及善款，承諾「未來一定會貢獻一己之力回饋社會！」

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