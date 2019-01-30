永和分屍案開庭 非裔美籍共犯班特仍否認殺人

2019-01-30 20:22

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今天針對永和分屍案進行準備程序庭，提訊殺人共犯非裔美籍男子Ewart Odane Bent（班特），他否認殺害被害者Ryan（顏柏萊），聲稱是綽號「OZ」的美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）殺死顏柏萊後，他因畏懼孫武生、不敢反抗，才會參與分屍及棄屍。

新北地檢署偵辦永和分屍案，去年12月間依殺人罪嫌起訴孫武生、班特，另依幫助傷害致死罪嫌起訴台籍嫌犯吳宣與美籍嫌犯Hobbie Jason Eugene（中文名：何傑生），後來，對吳宣、何傑生部分變更起訴法條為幫助殺人罪嫌。

新北地院今年1月已陸續針對吳宣、何傑生進行準備程序庭，今天再提訊在押中的班特開庭。

檢方認為，案發時，孫武生先拿鏈鋸勒被害者頸部，班特沒阻止，還幫忙接手拿鏈鋸勒頸，讓孫武生從包包中拿出美工刀割被害者頸部，及持開山刀砍殺，2人於顏柏萊死後，還一起肢解、棄屍。

庭訊時，班特否認殺人，坦承在顏柏萊死後，有參與分屍及棄屍，他堅稱，根本不知道孫武生的計畫，當天是受孫武生邀約與「朋友」碰面，他抵達永和後才猜到是顏柏萊，因為孫武生一直懷疑顏柏萊是警方線人，他也不會質疑孫武生要做什麼。

班特說，3人原本在河濱公園內喝酒、聽音樂及聊天，傳來一陣煙火聲後約10分鐘，孫武生即從顏柏萊的背後下手勒頸，還質問：「你是不是跟警察說什麼？」他說，「孫武生疑心病很重，這種情況下，我不敢說什麼，我對孫武生非常畏懼」。

班特聲稱，沒多久，孫武生就把鏈鋸交到他手上說，「我要去拿東西」，就暫時離開，他因畏懼，不敢反抗，接著見到顏柏萊已無呼吸、眼睛閉上、踢也無反應，認為顏柏萊已經死亡，非常害怕。

班特還說，孫武生接著要他選擇「分屍」或處理掉顏柏萊的愛犬Lulu，他根本不想碰屍體，因而選擇小狗，卻追不到小狗，孫武生又命他回來幫忙分屍。班特坦言有分屍與棄屍，但認為是顏柏萊死後所為，並未殺人。他的律師則稱，班特警詢、偵查、審理時，對過程、順序、細節供述一致，完全相同，所述實在，班特是在顏柏萊死後才參與分屍。

至於孫武生部分，法院明天將提他出庭應訊，他在移審時也否認殺人，推稱是班特所為。

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