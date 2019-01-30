空中驚魂！麗寶斷軌列車卡半空 20遊客16樓高走階梯脫困

2019-01-30 19:34

〔記者張軒哲／台中報導〕空中驚魂記！寒假期間，台中市麗寶樂園遊客漸增，但今天下午樂園最刺激的遊樂設施「搶救地心斷軌列車」再傳當機事件，20名遊客從16層樓走下階梯，直呼真驚險！麗寶園方說，斷軌列車為安全機制啟動才會在空中停止，已恢復正常運作。

麗寶樂園斷軌雲霄飛車「搶救地心」下午約3點疑似軌道接合不完全，來回2次接軌不成，列車在空中停止運轉，工作人員請卡在16樓高處的遊客下車，從階梯下至地面，原本想體驗刺激的遊客坦言很掃興。由於斷軌列車設有安全機制，會自動停止運作，以確保遊客安全，也因此屢遭遊客投訴。

麗寶樂園園長王永豪說，「搶救地心」當初設計規劃有安全機制，會因為超過6級陣風、下雨或接軌是否完全等因素不適合設施運作，就會啟動安全機制，之前發生過安全機制啟動狀況，園方也有在地面搭乘處設置公告牌向遊客說明。

王永豪強調，斷軌列車絕對安全，今天事發時，有20名遊客搭乘，在工作人員引導下安全抵達地面，園方並提供150元餐券補償，列車在20分鐘後排除，順利恢復運作。

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