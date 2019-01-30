閃小黃撞上違停休旅車 機車扭曲變形騎士慘死

2019-01-30 18:55

〔記者方志賢／高雄報導〕24歲陳姓男子昨晚（29日）騎機車行經高雄市三民區博愛一路，為了閃避突然變換車道的計程車，不慎撞上路旁違停的休旅車，衝擊力道猛烈，機車扭曲變形，陳男傷重送醫不治，警方調查後將違停駕駛、計程車司機移送法辦。

三民一警分局交通分隊說，昨晚11點50分接獲車禍通報，到場發現附近有輛計程車停在現場，59歲計程車司機林姓男子說，他行經博愛一路時，聽到後方發出巨大碰撞聲響，隨即停車查看，發現一部機車撞上違停車輛，因為沒看到，所以不清楚發生經過。

警方對林男說法存疑，調閱監視器畫面後，發現林男開的計程車事發時突然向右變換車道，陳男疑為閃避計程車，才撞上違停在路邊公車停靠區的白色休旅車。

27歲白色休旅車江姓駕駛則說，當時他載朋友要返家，朋友喝酒想吐，因此臨時將車停在公車停靠區，就聽到撞擊聲。

警方說，衝擊力道太大，機車頭扭曲變形，陳男當場失去呼吸心跳，送醫不治。

警方訊後將林姓計程車司機依業務過失致死罪移送地檢署偵辦，而違停車輛江姓駕駛也依過失致死移送。

三民一分局交通分隊分隊長黃偉賓呼籲用路人，車輛變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離。而佔用車道違規停車不分時段均會影響用路人路權。警方會加強違規取締，也期望用路人能遵守交通規則，避免憾事發生。

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